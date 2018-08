Verteidigung/Kleine Anfrage - 27.08.2018 (hib 617/2018)

Berlin: (hib/HAU) Für die Krisenmanagementübung "Hybrid Exercise Multilayer 18" der Europäischen Union und der NATO "gegen Cyberangriffe, Fake News und Migration", interessiert sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/3824). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, auf welche Weise sich die Bundesregierung an der Planung von "EU HEX ML-18" beteiligt und aus welchen Abteilungen deutscher Behörden "federführende Personen" in die Übungsplanung involviert wurden.