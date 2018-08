Inneres und Heimat/Antwort - 27.08.2018 (hib 618/2018)

Berlin: (hib/PK) Mitte 2018 waren in Deutschland 43.572 Asylberechtigte beim Ausländerzentralregister (AZR) erfasst, darunter 4.727 Personen unter 18 Jahren. Rund 28.000 Asylberechtigte leben schon mehr als sechs Jahre in Deutschland, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3860) auf eine Kleine Anfrage (19/3481) der Fraktion Die Linke weiter schreibt.

67,3 Prozent der Asylberechtigten verfügen den Angaben zufolge über eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, in 30,5 Prozent der Fälle ist der Aufenthalt befristet, in 2,2 Prozent der Fälle liegt etwa eine Duldung vor. Die meisten Asylberechtigten kommen aus der Türkei (11.263), Syrien (7.010) und Iran (5.818).

Zum selben Zeitpunkt waren im AZR 630.837 Personen mit Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention erfasst, darunter 182.173 unter 18 Jahren. Die meisten von ihnen (87,1 Prozent) haben ein befristetes Aufenthaltsrecht. Allein 339.552 dieser Flüchtlinge kommen aus Syrien, weitere 101.841 aus dem Irak und 43.184 aus Afghanistan.

Ferner waren Mitte des Jahres 214.427 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aufgrund eines subsidiären Schutzes im AZR erfasst, darunter 72.264 unter 18 Jahren. Die meisten dieser Flüchtlinge (145.011) kommen aus Syrien, gefolgt vom Irak (21.366) und Afghanistan (14.419).