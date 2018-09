Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 04.09.2018 (hib 639/2018)

Berlin: (hib/ROL) Viele Flüchtlinge, die sich in Deutschland für ein Studium interessieren, müssen in der Regel einen Sprachkurs belegen, um als "studierfähig" zu gelten. Das schreibt die AfD-Fraktion in einer Kleine Anfrage (19/3989). Die Fraktion möchte wissen, ob die Maßnahmenpakete des DAAD, insbesondere die Programme"onSET" und "Integra" über das Jahr 2018 hinaus fortgesetzt werden und wie hoch die finanziellen Mittel sind, die dem DAAD zur Verfügung gestellt werden. Zudem interessiert die Fraktion, wie lange die Maßnahmen noch gefördert werden und aus welchem Grund Flüchtlinge an diesen Maßnahmen teilnehmen dürfen, obwohl deren Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist.