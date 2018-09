Bundestagsnachrichten/Ausschuss - 27.09.2018 (hib 712/2018)

Berlin: (hib/SCR) Die Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz - Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale" hat sich am Donnerstagmittag konstituiert. Den Vorsitz übernimmt Daniela Kolbe (SPD), stellvertretender Vorsitzender ist Stefan Sauer (CDU). Dem Gremium gehören 19 Bundestagsabgeordnete und 19 externe Sachverständige an.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), der die konstituierende Sitzung eröffnete, betonte einleitend die Bedeutung des Künstlichen Intelligenz (KI): "Die Dynamik der Digitalisierung hat mit der Forschung zur Künstlichen Intelligenz eine neue Dimension erreicht." Schäuble verwies auf die Chancen der neuen Technologien, KI gelte vielen als "neue Zauberformel des technischen Fortschritts". Es gebe aber auch Warnungen, sagte der Bundestagspräsident mit Blick auf Gefahren wie beispielsweise die Überwachung durch KI-Systeme, wegfallende Arbeitsplätze und neue Formen der Kriegsführung. Darum sei es wichtig, zu verstehen, was KI eigentlich bedeute, was sie leisten könne sowie was Chancen und Herausforderungen für Staat, Gesellschaft und Recht seien. Dazu stelle sich die Frage, wie diese Entwicklung gestaltet und wie sichergestellt werden könne, dass KI dem Menschen diene. Das sei "kein kleiner Auftrag", sagte Schäuble und dankte den Mitgliedern der Kommission für ihre Bereitschaft, in den Gremium mitzuarbeiten.

Nachdem sich die Kommission konstituiert hatte, setzte das Gremium seine öffentliche Sitzung unter anderem mit einer Vorstellungsrunde fort.

Laut Einsetzungsbeschluss soll die Kommission Handlungsempfehlungen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz entwickeln und nach der parlamentarischen Sommerpause 2020 einen Abschlussbericht vorlegen. Den Antrag (19/2978) hatten die Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und Die Linke vorgelegt. Ihm hatten Ende Juni zudem die Fraktionen AfD und Bündnis 90/Die Grünen zugestimmt.

Liste der Abgeordneten (ordentliche Mitglieder):

CDU/CSU: Christoph Bernstiel, Hansjörg Durz, Ronja Kemmer, Jan Metzler, Stefan Sauer, Prof. Dr. Claudia Schmidtke, Andreas Steier

SPD: Saskia Esken, Daniela Kolbe, Falko Mohrs, René Röspel

AfD: Dr. Marc Jongen, Uwe Kamann

FDP: Mario Brandenburg, Daniela Kluckert

Die Linke: Dr. Petra Sitte, Jessica Tatti

Bündnis 90/Die Grünen: Dr. Anna Christmann, Dieter Janecek

Liste der Abgeordneten (stellvertretende Mitglieder):

CDU/CSU: Axel Knoerig, Ulrich Lange, Jana Schimke, Tankred Schipanski, Nadine Schön, Tino Sorge, Marcus Weinberg

SPD: Dirk Heidenblut, Arno Klare, Siemtje Möller, Dr. Jens Zimmermann

AfD: Joana Cotar, Dr. Götz Frömming

FDP: Carl-Julius Cronenberg, Manuel Höferlin

Die Linke: Anke Domscheit-Berg, Alexander Ulrich

Bündnis 90/Die Grünen: Dr. Danyal Bayaz, Tabea Rößner

Liste der Sachverständigen: Susanne Dehmel, Prof. Dr. Wolfgang Ecker, Prof. Dr. Alexander Filipovic, Dr. Tina Klüwer, Prof. Dr. Antonio Krüger, Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow, Dr. Sebastian Wieczorek, Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, Rechtsanwalt Jan Kuhlen, Lena-Sophie Müller, Lothar Schröder, Prof. Dr. Boris Hollas, Prof. Dr. Knut Löschke, Dr. Aljoscha Burchardt, Andrea Martin, Dr. Florian Butollo, Prof. Dr. Katharina Zweig, Prof. Dr. Hannah Bast, Dr. Stefan Heumann