Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 11.10.2018 (hib 759/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt Detailfragen zum Strukturwandel in Braunkohleregionen. In einer Kleinen Anfrage (19/4792) möchten die Abgeordneten wissen, welche Fördermittel über welche Programme in den vergangenen fünf Jahren in solche Gegenden geflossen sind. Sie fragen nach den verantwortlichen Bundesministerien und nach Zuständigkeiten und Organisation bei der bestehenden Regionalförderung. Des weiteren erkundigen sich die Abgeordneten genau nach angestoßenen Maßnahmen in Braunkohlegegenden.