Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 19.10.2018 (hib 789/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach der Anzahl und dem Zustand der Eisenbahntunnel in Baden-Württemberg erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/4781). Die Abgeordneten wollen zudem von der Bundesregierung wissen, in welchem Rhythmus nach dem Regelwerk der Deutschen Bahn AG Überprüfungen der Tunnelbauwerke vorgesehen sind und ob der Regierung in diesem Zusammenhang Beanstandungen durch das Eisenbahn-Bundesamt bekannt geworden sind.