Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 19.10.2018 (hib 790/2018)

Berlin: (hib/HAU) Die Pünktlichkeit der S-Bahnen in verschiedenen deutschen Netzen stellt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/4761) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/4375) dar. Den höchsten Prozentsatz pünktlicher S-Bahnen verzeichnet der Auflistung zufolge die S-Bahn Rostock, wo in der Hauptverkehrszeit im Jahr 2018 99,4 Prozent aller Züge pünktlich waren. Der niedrigste Wert mit 91,2 Prozent pünktlicher Züge in der Hauptverkehrszeit im Jahr 2018 wird für die S-Bahn Rhein-Main ausgewiesen.

Gefragt, welche Maßnahmen die Bundesregierung ergreift, um die Pünktlichkeit bei den S-Bahn-Verkehren in Deutschland zu erhöhen, heißt es in der Antwort: Der Bund finanziere Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur der Eisenbahnen des Bundes. Die Wahl geeigneter Maßnahmen zur Erhöhung der Pünktlichkeit hänge von den Verspätungsursachen ab und erfolge im Einzelfall auf Grundlage der konkreten Verspätungsursache.