Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 31.10.2018 (hib 816/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke möchte wissen, wie viele Überstunden nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2017 beziehungsweise im ersten Halbjahr 2018 geleistet worden sind und wie groß die entsprechende Zahl jeweils in den vergangenen zehn Jahren war. Ferner erkundigt sich die Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5174) unter anderem danach, wie hoch im vergangenen Jahr beziehungsweise im ersten Halbjahr 2018 nach Kenntnis der Bundesregierung "die Summe des durch unbezahlte Überstunden vorenthaltenen Lohns der Beschäftigten" war und wie hoch diese Summe jeweils in den zehn Jahren zuvor war.