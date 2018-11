Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.11.2018 (hib 840/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke möchte wissen, "in welchen Zusammenarbeitsformen" welche deutschen Behörden nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2017 und 2018 mit ausländischen Gendarmerieeinheiten trainiert haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/5342) unter anderem danach, was der Bundesregierung darüber bekannt ist, "auf welche Weise die Europäische Union die Zusammenarbeit von Gendarmerie- und Polizeieinheiten verbessern will".