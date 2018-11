Gesundheit/Antrag - 08.11.2018 (hib 857/2018)

Berlin: (hib/PK) Die gesetzliche Pflegeversicherung ist nach Ansicht der Fraktion Die Linke dauerhaft unterfinanziert. In einem Antrag (19/5525) fordern die Abgeordneten, die Pflegeversicherung auf eine nachhaltige und gerechte Finanzierungsgrundlage zu stellen und auf diese Weise weitere Beitragserhöhungen zu verhindern.

Dazu sollte die Beitragsbemessungsgrenze in der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2019 aufgehoben werden. Zudem sollten Kapitaleinkünfte zum 1. Januar 2020 in die Beitragsbemessung einbezogen werden. Auch sei bundeseinheitlich die tarifliche Bezahlung in der Altenpflege zu sichern.

Die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile könnten bei einem erweiterten Versichertenkreis sinken. Noch in dieser Wahlperiode sollten daher alle privat Pflegeversicherten in die soziale Pflegeversicherung wechseln.