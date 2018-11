Finanzen/Antwort - 08.11.2018 (hib 858/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Initiative der G 20 "Compact with Africa" ist nach Angaben der Bundesregierung langfristig angelegt. Ziel sei es, die Attraktivität für private Investitionen durch Verbesserung der makroökonomischen, wirtschaftspolitischen sowie finanzmarktbezogenen Rahmenbedingungen in den Compact-Ländern zu verbessern, schreibt die Regierung in ihrer Antwort (19/5353) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/4741).