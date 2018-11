Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 08.11.2018 (hib 858/2018)

Berlin: (hib/JOH) Nach der Entwicklungszusammenarbeit mit China erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/5446). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welchen Zweck das 2016 gegründete Deutsch-Chinesische Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (ZNE) erfüllen soll und wie hoch der deutsche Anteil an der Finanzierung ist. Außerdem fragen sie, welche entwicklungspolitischen Maßnahmen nach Kenntnis der Bundesregierung innerhalb der letzten 15 Jahren im Zuge der Entwicklungszusammenarbeit mit China durchgeführt wurden und inwelcher Höhe weitere, bereits zugesagte Leistungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 anfallen.