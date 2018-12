Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 13.12.2018 (hib 991/2018)

Berlin: (hib/EIS) Die Fleischwirtschaft zählt insgesamt 162.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/6323) auf eine Kleine Anfrage (19/5834) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervor, die sich auf Zahlen der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit in der Wirtschaftsgruppe "Schlachten und Fleischverarbeitung" im Juni 2017 stützt. Die Selbstverpflichtung der Fleischwirtschaft habe zudem dazu beigetragen, den Anteil versicherungspflichtig Beschäftigter in der Fleischwirtschaft zu erhöhen, heißt es weiter. Mit der Übernahme von Werk- oder Leiharbeitnehmern in die Stammbelegschaft der Unternehmen sei nach den Umsetzungsberichten zur Selbstverpflichtung eine positive Entwicklung erkennbar, die weiter verfolgt werden sollte.