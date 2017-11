Inneres/Kleine Anfrage - 22.11.2017 (hib 567/2017)

Berlin: (hib/STO) Die "Entwicklung des Antiziganismus in Deutschland ab 2015" thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/64). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele antiziganistische Straftaten nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2015 begangen worden sind. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele Menschen nach Kenntnis der Bundesregierung "ab 2015 Opfer antiziganistischer Gewalt" geworden sind.