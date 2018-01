Arbeit und Soziales/Antwort - 08.01.2018 (hib 8/2018)

Berlin: (hib/fb) Die Arbeitszeit der Erwerbstätigen in Deutschland betrug 2016 rund 59,3 Milliarden Stunden. Das geht aus der Antwort (19/269) der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage (19/54) der Fraktion Die Linke hervor. Das Arbeitsvolumen von Männern belief 2016 sich laut Bericht auf 36 Milliarden Stunden, während dagegen Frauen 23,3 Milliarden Stunden arbeiteten. Rund 21 Prozent seien in atypischen Beschäftigungsformen abgeleistet worden, heißt es in der Antwort.