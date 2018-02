Prüftätigkeit beim Arbeitsschutz

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 09.02.2018 (hib 60/2018)

Berlin: (hib/FB) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und will in einer Kleinen Anfrage (19/529) von der Bundesregierung wissen, wie Unternehmen die physische und psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter schützen. Neben der Anzahl von Personalstellen zum Arbeitsschutz fragt die Fraktion unter anderem nach der Kontinuität und Intensität von Betriebsbesichtigungen. Außerdem will sie wissen, ob und wie Beurteilungen zur eventuellen physischen oder psychischen Gefährdung von Mitarbeitern in einem Betrieb ablaufen.