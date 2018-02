AfD fragt nach Schleusenbau in Brunsbüttel

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 13.02.2018 (hib 63/2018)

Berlin: (hib/HAU) Den Bau einer neuen Schleusenkammer zwischen den beiden "Alten Schleusen" und den beiden "Neuen Schleusen" am Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/619). Die Abgeordneten erkundigen sich nach dem aktuellen Planungs- und Realisierungsstand des Bauvorhabens.