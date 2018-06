Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 15.06.2018 (hib 420/2018)

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung stuft die bisherige Arbeit des Nothilfe-Treuhandfonds der Europäischen Union für Afrika (EUTF) als grundsätzlich erfolgreich ein. So hätten bisher im Themenfeld Verbessertes Migrationsmanagement beispielsweise 1,944 Millionen Migranten und potenzielle Migranten durch Informationskampagnen zu Migration und den Risiken irregulärer Migration erreicht werden können, schreibt sie in einer Antwort (19/2495) auf eine Kleine Anfrage (19/2237) der AfD-Fraktion. Mehr als 15.000 Personen hätten von Projekten zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr von Migranten und der Evakuierung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge profitiert.

Deutschland habe bisher einen Finanzierungsbeitrag in Höhe von 157,5 Millionen Euro zugesagt, heißt es darin weiter. 139,5 Millionen Euro davon seien bereits an den EUTF ausgezahlt worden. Ferner habe Deutschland Beiträge zur Ko-Finanzierung von gemeinschaftlich mit dem EUTF finanzierten und von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) umgesetzten Projekten in Höhe von derzeit rund 48,1 Millionen Euro zugesagt.