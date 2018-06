Finanzen/Antwort - 18.06.2018 (hib 422/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) verfügt über rund 25.700 unbebaute Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 87.000 Hektar. Land- und forstwirtschaftliche Flächen seien darin nicht enthalten, stellt die Bundesregierung in der Antwort (19/2450) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/1961) fest. Von den unbebauten Flächen befinden sich rund 2,9 Millionen Quadratmeter in den Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Ob eine bauliche Nutzung möglich sei, müsse im Einzelfall geprüft werden, wird erläutert. Wie die geplante Grundsteuer C für bebaubare Grundstücke ausgestaltet werde, steht nach Angaben der Regierung noch nicht fest.