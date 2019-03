Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 21.03.2019 (hib 313/2019)

Berlin: (hib/STO) Um "Frauen in Führungspositionen in den Bundesministerien und obersten Bundesbehörden" geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/8453). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, in welchen Bundesministerien und obersten Bundesbehörden seit der Bundestagswahl 2017 wie viele Stellen für beamtete Staatssekretäre, Abteilungsleiter, Pressesprecher, Unterabteilungsleiter und weitere Führungspositionen neu besetzt worden sind und wie sich diese Besetzungen nach Geschlecht aufschlüsseln. Auch will sie unter anderem wissen, wie der Stand der Erarbeitung eines Referentenentwurfs zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vereinbarten Maßnahmen für mehr Frauen in Führungspositionen ist