Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.03.2019 (hib 315/2019)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie viele Sammelabschiebungen im vergangenen Jahr in welche Länder stattgefunden haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/8473) danach, welche Kosten nach Kenntnis der Bundesregierung insgesamt für Sammelabschiebungen im Jahr 2018 entstanden sind. Ferner fragt sie unter anderem, welche weiteren Sammelabschiebungen in welche Länder für das Jahr 2019 geplant sind.