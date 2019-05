Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 24.05.2019 (hib 611/2019)

Berlin: (hib/PK) Drohungen gegen Gedenkveranstaltungen der Armenier in Deutschland sind Thema einer Kleinen Anfrage (19/10312) der Linksfraktion. Die Veranstaltungen in Erinnerung an die Opfer des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich seien in diesem Jahr durch Drohungen mutmaßlich türkisch-nationalistischer Kreise überschattet worden.

Die Abgeordneten wollen wissen, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über solche Drohungen, Störungen und sonstigen Behinderungen hat.