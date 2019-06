Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 14.06.2019 (hib 683/2019)

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung kann keine Aussagen zur Zahl der Lkw-Auffahrunfälle in den Jahren 2013 bis 2017 auf Autobahnen an den Stauenden in Deutschland und in der EU machen. Das geht aus ihrer Antwort (19/10573) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/10354) hervor. Im Rahmen der amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistik würden Daten zu Staus und insbesondere zu Stauenden nicht erhoben, heißt es in der Vorlage. Dementsprechend lägen der Bundesregierung hierzu "keine eigenen Erkenntnisse" vor.