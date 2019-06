Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 18.06.2019 (hib 689/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die 2017 erfolgte Anpassung der EU-Strategie "Wohlstand durch Handel und Investitionen" stellt nach Ansicht der Bundesregierung eine wichtige Fortentwicklung dar. Ziele seien eine stärkere Ausrichtung auf die soziale und ökologische Dimension von Nachhaltigkeit sowie die verstärkte Konzentration auf die am wenigsten entwickelten Länder, schreibt sie in einer Antwort (19/10550) auf eine Kleine Anfrage (19/10129) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die neue Handelsstrategie stimme zudem in hohem Maße mit der im Jahr 2017 vorgelegten erneuerten übersektoralen Strategie "Freier und fairer Handel als Motor für Entwicklung - Die deutsche Strategie für Aid for Trade" überein. Diese sei in einem umfangreichen, partizipativen Prozess erarbeitet worden.