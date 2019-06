Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 26.06.2019 (hib 727/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die Möglichkeiten der Bundesregierung, sicherzustellen, ob aus sogenannten "Low- and middle-income countries" (LMICs) exportiertes Blei aus nachweislich sachgerechten Recyclingbetrieben stammt, sind begrenzt. "Deutschland hat jenseits der Förderung entsprechender Technologien und des Aufbaus entsprechen Know-hows ... keinen Einfluss auf die Bedingungen, unter denen Blei in diesen Ländern aus Altbatterien gewonnen wird", schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/10771) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/10234).