Wirtschaft und Energie/Gesetzentwurf - 27.06.2019 (hib 733/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die AfD-Fraktion möchte per Gesetz die Meisterpflicht wieder einführen. In einem entsprechenden Gesetzentwurf (19/11120) erklären die Abgeordneten, damit solle für alle zulassungspflichtigen Handwerksberufe wieder die Meisterpflicht im Sinne der Handwerksordnung gelten. "Hierdurch sollen die entstandenen Fehlentwicklungen im Handwerk beseitigt werden." Gesellen, die auf Grundlage der Novelle von 2004 ihr Handwerk selbstständig ohne Meistertitel ausüben und die sich nicht in einem Anstellungsverhältnis befinden, sollen 24 Monate Zeit erhalten, um den Meister zu erwerben.

Die Novelle von 2004 habe zu Nachteilen für das deutsche Handwerk und die Volkswirtschaft geführt, heißt es im "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung - Wiedereinführung der Meisterpflicht" zur Begründung. 53 Handwerke seien inzwischen in ihrem Kern so destabilisiert, dass nicht mehr von einem gesicherten Fortbestand ausgegangen werden könne.