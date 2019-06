Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antrag - 28.06.2019 (hib 736/2019)

Berlin: (hib/AW) Anlässlich des 75. Jahrestages des Umsturzversuches und Attentates auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 wollen die Koalitionsfraktionen die Rolle und Bedeutung von Frauen im Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur würdigen und zukünftig verstärkt erforschen lassen. In einem gemeinsamen Antrag (19/11092) fordern CDU/CSU und SPD die Bundesregierung auf, ein entsprechendes Forschungsprojekt der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand zum Widerstand von Frauen im Nationalsozialismus zu fördern und die pädagogische Vermittlungsarbeit der NS-Gedenkstätten, insbesondere an den einstigen Frauen-Konzentrationslagern Moringen, Lichtenburg und Ravensbrück auszubauen. Zudem soll 2024 zum 80. Jahrestag des 20. Juli 1944 eine Sonderbriefmarke "Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus" aufgelegt werden. Die Koalition spricht sich zudem dafür aus, dass der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten für Schulen das Thema aufgreift.

Union und Sozialdemokraten weisen in ihrem Antrag darauf hin, dass die Rolle und die Bedeutung von Frauen in der Geschichtswissenschaft lange marginalisiert worden sei. Diese Forschungslücke sei auch deshalb nicht so leicht zu schließen, da es die Wissenschaft nach 1945 versäumt habe, Frauen in großem Umfang zu diesem Thema zu befragen.