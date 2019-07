Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 05.07.2019 (hib 762/2019)

Berlin: (hib/JOH) Die Lebensperspektiven für geflüchtete Rohingya in Bangladesch sind Thema einer Kleinen Anfrage (19/11057) der Fraktion Die Linke. Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, welche nachhaltigen, längerfristigen und integrativen Maßnahmen im Rahmen der deutschen oder multilateralen Entwicklungszusammenarbeit vor Ort in Bangladesch initiiert und geplant wurden, um die Bleibeperspektive der Rohingya in Bangladesch sowie anderen aufnehmenden Ländern zu verbessern.