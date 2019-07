Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 12.07.2019 (hib 776/2019)

Berlin: (hib/CHE) Nach Befristungen und Arbeitslosigkeit von Lehrkräften fragt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/11410). Sie will von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Lehrkräfte mit Lehrtätigkeiten an allgemeinbildenden Schulen in den Jahren 2009 bis 2019 arbeitslos gemeldet waren.