Wirtschaft und Energie/Antwort - 22.07.2019 (hib 811/2019)

Berlin: (hib/fno) Nach einer Reduktion in den vergangenen Jahren wurden die Mittel für Forschung im Luftfahrtsektor mit dem Haushalt 2019 wieder erhöht. Das teilt die Bundesregierung in einer Antwort (19/11354) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/10447) mit. Beispielsweise seien in der Förderrichtlinie "Ökoeffizientes Fliegen und disruptive Technologie" die Mittel für Forschung an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen, sowie kleine und mittlere Unternehmen verdoppelt worden. Ebenso wurde erstmals eine Förderlinie für hybrid-elektrisches Fliegen eingerichtet, das aktuelle Volumen von 60 Millionen Euro könne auf 90 Millionen Euro erweitert werden.

Insgesamt stehen 2019 im Haushalt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 164,5 Millionen Euro für Forschung im Bereich der zivilen Luftfahrt zu Verfügung, eine Steigerung um über acht Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Dazu kommen Projekte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, welches insgesamt 522 Millionen Euro erhält. Dadurch sollen nach Angaben der Bundesregierung vor allem Projekte zur Lärmminderung und Effizienzsteigerung finanziert werden, etwa sparsamere Turbinen oder leichtere Kabinen.