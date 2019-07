Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 22.07.2019 (hib 811/2019)

Berlin: (hib/fno) Die Fraktion die Linke erfragt in einer Kleinen Anfrage (19/11619) Angaben zur Auslastung der Windenergiebranche in Deutschland. Die Abgeordneten möchten unter anderem wissen, wie hoch die Exportquote der Branche ist. Zudem erfragen sie Daten zur Qualität der Arbeitsplätze, etwa die Teilzeitquote und den Anteil an befristeten Arbeitsverhältnissen.