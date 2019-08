Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 01.08.2019 (hib 851/2019)

Berlin: (hib/STO) Nach von der Bundesregierung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit seit 2005 unterstützten Projekte in Bezug auf Digitalisierung erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/11951). Auch fragt sie darin unter anderem, was die Bundesregierung unter dem Begriff der "Digitalisierung" im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit versteht.