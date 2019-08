Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 01.08.2019 (hib 851/2019)

Berlin: (hib/STO) "Afrika als Plattform für den Ausbau Chinas neuer Seidenstraßeninitiative - Wirtschaftliche Kooperationspotentiale für deutsche Unternehmen nutzen" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/11747). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche entwicklungs- und wirtschaftspolitischen Auswirkungen der neuen Seidenstraßeninitiative sich nach Ansicht der Bundesregierung für Afrika ergeben. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele Kooperationsabkommen nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen fünf Jahren zwischen führenden chinesischen und deutschen Unternehmen im Rahmen der Umsetzung chinesischer Afrikainvestitionen unterzeichnet wurden, "damit Know-how und Technik aus Deutschland und China sich ergänzen und gemeinsam mit afrikanischen Partnern für eine nachhaltige Entwicklung in Afrika sorgen".