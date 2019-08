Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 16.08.2019 (hib 899/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/12228) nach dem "Anteil der Wissenschaftler, die den Klimawandel für menschengemacht erachten". Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem erreichen, dass sie Wissenschaftler benennt, "die eine Dringlichkeit zur Ergreifung gravierender Maßnahmen einfordern", deren Aufgaben- und Forschungsschwerpunkte darstellt sowie "deren Zuarbeit zu Behörden und Ämtern, auch in Kommissionen von Landesregierungen und/oder der Bundesregierung" auflistet.