Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 04.09.2019 (hib 969/2019)

Berlin: (hib/HAU) Zum Erreichen der Klimaschutzziele ist es nach Ansicht der Bundesregierung erforderlich, "dass bei Pkw in erheblichem Umfang elektrische Antriebstechnologien eingesetzt werden". Das geht aus der Antwort der Regierung (19/12584) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/12188) hervor. Voraussetzung dafür, dass sich Nutzer für E-Pkw entscheiden, sei eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur, heißt es in der Antwort. Die Bundesregierung verfolge weiterhin das Ziel, die Infrastruktur für die Elektromobilität zu schaffen. Dazu erarbeite sie derzeit unter Einbeziehung von Vertretern der Industrie, Netzbetreibern und Verbraucherverbänden einen "Masterplan Ladeinfrastruktur".

Die Bundesregierung plane keine Einführung eines eigenen Stromnetzes für Elektrozapfsäulen, heißt es in der Vorlage weiter. "Der Aufbau eines zweiten Stromnetzes neben dem regulären Stromnetz wäre nicht zweckdienlich und würde zu hohen zusätzlichen Kosten für die Nutzer führen."

Dem Einwand der AfD-Fraktion, dass "die zertifizierten Grünstrom-Lieferverträge lediglich auf dem Papier zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen, aber in der Praxis der normale Strommix geliefert wird", entgegnet die Regierung: "Ökostrom unterscheidet sich physikalisch nicht von Strom, der nicht aus erneuerbaren Energien stammt." Es sei physikalisch unmöglich, Strom, der aus dem Stromnetz bezogen wird, einer Erzeugungsquelle zuzuordnen. Beim Bezug von Ökostrom sei aber garantiert, "dass in der Menge, in der Strom aus dem Stromnetz entnommen wird, auch Strom aus erneuerbaren Quellen dem Stromnetz zugeführt wird".