Finanzen/Kleine Anfrage - 13.09.2019 (hib 1006/2019)

Berlin: (hib/HLE) Ob das Bundesfinanzministerium eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung auf Übernachtungsleistungen im Bundessteuerblatt veröffentlichen will, um Rechtssicherheit für die deutschen Reiseveranstalter zu schaffen, will die AfD-Fraktion von der Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage (19/12708) erfahren. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, ob das Bundesfinanzministerium einen Nichtanwendungserlass erwägt, was bedeuten würde, dass die Gerichtsentscheidung über den aktuellen Fall hinaus von den Finanzbehörden gar nicht beachtet werden würde.