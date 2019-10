Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 09.10.2019 (hib 1104/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Um die Rolle Chinas bei der Gewinnung von Seltenen Erden in Afrika geht es in einer Kleinen Anfrage (19/13688) der FDP-Fraktion. Dabei thematisieren die Abgeordneten unter anderem die Arbeitsbedingungen in den Minen und plädieren für eine Rohstoffstrategie im Hinblick auf Seltene Erden, die auf den Schutz von Menschenrechten und eine faire Teilhabe an der Wertschöpfung ausgerichtet ist.