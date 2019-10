Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 11.10.2019 (hib 1115/2019)

Berlin: (hib/EIS) Der Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung ist das Thema einer Kleinen Anfrage (19/13715) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten interessiert unter anderem, wie hoch die abgegebene Menge des Reserveantibiotikas Colistin an Landwirte und Veterinäre in den Jahren 2010 bis 2018 in Deutschland war.