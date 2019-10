Finanzen/Kleine Anfrage - 11.10.2019 (hib 1116/2019)

Berlin: (hib/HLE) Um strategische Perspektiven der Bundesregierung zur Commerzbank geht es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/13360). Hintergrund ist die Ausschreibung eines Mandats zur Beratung bezüglich der Commerzbank-Beteiligung, die die für die Beteiligungen des Bundes im Finanzsektor zuständige Deutsche Finanzagentur im Deutschen Vergabeportal veröffentlicht habe. Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, von wem die Initiative zu dieser Ausschreibung ausgegangen sei und welche Überlegung es innerhalb der Bundesregierung gebe, den Wert der Beteiligung des Bundes an der Commerzbank AG zu steigern. Außerdem soll die Bundesregierung angeben, wie sich der Anteil des Bundes an der Commerzbank entwickelt hat.