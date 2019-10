Gesundheit/Kleine Anfrage - 14.10.2019 (hib 1121/2019)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion hinterfragt den Entwurf für das Masernschutzgesetz der Bundesregierung (19/13452). In Deutschland habe sich die Impfquote in den vergangenen Jahren stetig erhöht, gleichwohl solle nun faktisch eine Impfpflicht eingeführt werden, heißt es in einer Kleinen Anfrage (19/13780) der Fraktion. Die Abgeordneten wollen wissen, wie die Bundesregierung die Masern-Impfquoten in Deutschland und anderen EU-Ländern einschätzt.