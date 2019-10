Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.10.2019 (hib 1166/2019)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung erfahren, in wie vielen Fällen im dritten Quartal 2019 strafrechtliche Ermittlungen gegen kriminelle Mitglieder von Clans eingeleitet wurden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/13967) unter anderem danach, in wie vielen Fällen im dritten Quartal 2019 aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen kriminelle Mitglieder von Clans durchgeführt wurden.