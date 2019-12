Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 06.12.2019 (hib 1373/2019)

Berlin: (hib/LBR) In einer Kleinen Anfrage (19/15585) erkundigt sich die AfD-Fraktion nach der Schadstoffbelastung durch in der Seenotrettung tätige Schiffe mit Hauptsitz in Deutschland. Die Abgeordneten wollen erfahren, wie hoch der Anteil von insgesamt 19 Schiffen verschiedener Organisationen durch Schadstoffausstoß ist. Außerdem wollen sie wissen, ob die Regierung das Ziel, die Treibhausgase langfristig zu reduzieren, durch diese Schiffe gefährdet sieht und ob diese beabsichtigt, die Organisationen zu verpflichten, künftig andere Antriebsarten als Verbrennungsmotoren zu nutzen.