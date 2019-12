Inneres und Heimat/Antwort - 19.12.2019 (hib 1454/2019)

Berlin: (hib/STO) Der Einsatz von Schusswaffen bei der Bundespolizei ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (19/15291) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/14660). Danach kam es im vergangenen Jahr in 63 Fällen zu einem solchen Schusswaffen-Einsatz, der sich in einem Fall gegen Personen, in einem weiteren Fall gegen Sachen und in 61 Fällen gegen Tiere richtete. Im Jahr davor wurde bei der Bundespolizei laut Vorlage in 82 Fällen ein Einsatz von Schusswaffen verzeichnet, der sich in drei Fällen gegen Personen und in 76 Fällen gegen Tiere richtete, während es sich in weiteren drei Fällen um Warnschüsse handelte.