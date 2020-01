Finanzen/Antwort - 02.01.2020 (hib 2/2020)

Berlin: (hib/HLE) Im Bereich des einheitlichen Liegenschaftsmanagements dominieren bei der Versorgung der Dienstliegenschaften des Bundes mit Wärmeenergie die Energieträger Erdgas, Fernwärme und Heizöl. Andere Energieträger wie Holzhackschnitzel und Holzpellets hätten einen vergleichsweise geringen Anteil an der Wärmeversorgung, teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/14996) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/14477) mit. Eine in der Antwort enthaltene Übersicht über 2.264 Anlagen zeigt, dass die Wärmeerzeugung in 934 Anlagen mit Gas und in weiteren 873 Anlagen mit Heizöl erfolgt.