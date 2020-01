Auswärtiges/Antwort - 13.01.2020 (hib 49/2020)

Berlin: (hib/AHE) Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und des Hochkommissariats für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR) haben sich Mitte November 2019 rund 8.200 Migrantinnen und Migranten in Bosnien und Herzegowina aufgehalten, davon 87 Prozent (rund 7.100 Personen) im Una-Sana Kanton. Im Lager Vucjak befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 700 bis 800 Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/16277) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/15362). Die bosnischen Behörden hätten am 9. Dezember 2019 mit der Schließung des Lagers begonnen, die inzwischen abgeschlossen sei. Die Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten wurden nach Kenntnis der Bundesregierung auf freiwilliger Basis in Aufnahmezentren im Kanton Sarajewo gebracht.