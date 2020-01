Finanzen/Antwort - 28.01.2020 (hib 106/2020)

Berlin: (hib/HLE) In Deutschland verfügen derzeit acht Institute über eine Erlaubnis zum Betreiben des E-Geld-Geschäfts. Dies schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/16113) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/15644). Auf die Frage, ab wann die Kunstwährung Libra in Deutschland vertrieben werden solle, heißt es, die Libra Association habe bisher kein konkretes Datum für eine Einführung von Libra angegeben. Einer Pressemitteilung der Libra Association sei zu entnehmen, dass diese derzeit 21 Gründungsmitglieder habe.