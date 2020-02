Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 14.02.2020 (hib 192/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand von Bundesstraßen und Bundesautobahnen in Hamburg erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/16612). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche Mittel der Bund zur Erhaltung und Sanierung der Bundesstraßen in Hamburg jeweils jährlich seit dem Jahr 2010 aufgewendet hat und welche Mittel davon die Stadt Hamburg nicht genutzt oder nicht abgerufen hat.