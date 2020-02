Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 25.02.2020 (hib 214/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der in der Bundesrepublik der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zugerechneten Anhänger, Mitglieder und Funktionsträger erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/17239). Auch will sie wissen, wie viele und welche Personen der Führungsebene des IS in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung zugerechnet werden. Ferner fragt sie unter anderem, über welche Strukturen der IS nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland verfügt.