Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 12.03.2020 (hib 292/2020)

Berlin: (hib/JOH) Nach der Arbeit und den bisherigen Erfahrungen des Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17620). So wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, mit welchen religiösen Organisationen und Institutionen der Beauftragte in Deutschland und im Ausland in Kontakt steht und ob die Bundesregierung den weiteren Ausbau seiner Kompetenzen plant.