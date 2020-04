Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 24.04.2020 (hib 428/2020)

Berlin: (hib/HAU) Im Jahr 2017 ist nach Angaben der Bundesregierung der neue Abschnitt 5a der Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) in Kraft getreten, der Regelungen zum Betrieb von unbemannten Fluggeräten (Unmanned Aircraft Systems, UAS) trifft. Für die Gesetzgebung in weiteren Bereichen der unbemannten Luftfahrt sei gemäß der Verordnung (EU) 2018/1139 die Europäische Union zuständig, schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/18435) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/17845). Die Bundesregierung arbeite auf mehreren Ebenen mit den Behörden der Europäischen Union im Bereich der Luftfahrt zusammen, heißt es in der Antwort. In Bezug auf unbemannte Fluggeräte in der zulassungspflichtigen Kategorie sei das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) aktiv in die Entwicklung von entsprechenden Konzepten bei der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit involviert. Derzeit werde ein umfassendes Konzeptpapier auf europäischer Ebene vorbereitet, das den sicheren Betrieb von zulassungspflichtigen unbemannten Fluggeräten, deren technische Zulassung und die Lizenzierung von Steuerern abdeckt, teilt die Regierung mit.